20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области избраны все 2389 депутатов в местные Советы. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов 28-го созыва Владимир Хлябич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно на заседании областной избирательной комиссии подвели итоги выборов. "Выборы в местные советы депутатов в Гродненской области состоялись. Они прошли в полном соответствии с избирательным законодательством. Самый главный итог, что избраны все 2389 депутатов, что позволяет в определенные законом сроки сформировать областной, Гродненский городской, 17 районных, Березовский и Скидельский горсоветы и все сельские Советы депутатов", - отметил Владимир Хлябич. Он подчеркнул, что серьезных замечаний во время выборов не зафиксировано.

На выборах в Гродненской области было зарегистрировано свыше 4,8 тыс. наблюдателей. Явка избирателей составила свыше 79,8%.

"Все участки работали в штатном режиме. В целом избирательная кампания прошла в спокойном режиме. Большую работу провели все, кто участвовал в подготовке и проведении выборов", - отметил Владимир Хлябич. В ближайшее время и областная, и территориальные комиссии проведут первые сессии, на которых будут избраны председатели соответствующих советов. Такую работу, по законодательству, необходимо провести в течение месяца. Вновь избранные депутаты вступят в свои полномочия после первой организационной сессии.-0-