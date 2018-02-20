20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области избраны все 2389 депутатов в местные Советы. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов 28-го созыва Владимир Хлябич, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Гродно на заседании областной избирательной комиссии подвели итоги выборов. "Выборы в местные советы депутатов в Гродненской области состоялись. Они прошли в полном соответствии с избирательным законодательством. Самый главный итог, что избраны все 2389 депутатов, что позволяет в определенные законом сроки сформировать областной, Гродненский городской, 17 районных, Березовский и Скидельский горсоветы и все сельские Советы депутатов", - отметил Владимир Хлябич. Он подчеркнул, что серьезных замечаний во время выборов не зафиксировано.
На выборах в Гродненской области было зарегистрировано свыше 4,8 тыс. наблюдателей. Явка избирателей составила свыше 79,8%.
"Все участки работали в штатном режиме. В целом избирательная кампания прошла в спокойном режиме. Большую работу провели все, кто участвовал в подготовке и проведении выборов", - отметил Владимир Хлябич. В ближайшее время и областная, и территориальные комиссии проведут первые сессии, на которых будут избраны председатели соответствующих советов. Такую работу, по законодательству, необходимо провести в течение месяца. Вновь избранные депутаты вступят в свои полномочия после первой организационной сессии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN