Михаил Лискович принимает участие в голосовании на участке для голосования №7 в Гродненской городской гимназии

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области явка избирателей превысила 55%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной избирательной комиссии.

По данным на 14.00, в Гродненской области проголосовали 55,42% избирателей. "Вся работа идет в штатном режиме. Серьезных проблем нет. Отмечаем высокую активность избирателей", - отметили в областной избирательной комиссии.

В Гродненской области в списки для голосования включены более 776 тыс. избирателей. В местные советы всех уровней - от сельского до областного - будут избраны свыше 2,3 тыс. депутатов. В том числе 60 депутатов в областной Совет, в районные Советы - 497 депутатов, еще 30 депутатов - в Гродненский городской Совет.

Сегодня в регионе открылось 675 участков для голосования. В основном голосование проходит в привычных для людей местах недалеко от места их жительства, граждане заранее получили приглашения с указанием адреса участка для голосования и телефона комиссии, сведения были также опубликованы в средствах массовой информации.

В помещениях участков в Гродненской области установлено около 500 прозрачных урн. В регионе аккредитовано свыше 3,8 тыс. наблюдателей. Для голосования слабовидящих подготовлены трафареты и увеличительные стекла (лупы), на многих участках обеспечена безбарьерная среда. Помощь лицам с ограниченными возможностями и пожилым людям на участках готовы оказать волонтеры.-0-