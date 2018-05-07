В Гродненской области на летних каникулах планируется оздоровить около 60 тыс. детей

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На летних каникулах в Гродненской области планируется оздоровить около 60 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Летом в регионе во всех типах лагерей отдохнут около 60 тыс. детей, что на 13 тыс. больше, чем в 2017 году. Таким образом, 54% учащихся пройдут оздоровление. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 44%.

"Всего в области будет работать 905 лагерей всех типов, из них 355 с круглосуточным пребыванием, 550 - с дневным. На базе школ, расположенных в живописной местности, будет открыто 75 лагерей с охватом 2,5 тыс. детей. В прошлом году в таких лагерях отдохнули около 1,5 тыс. школьников", - рассказали в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В регионе будут работать 23 стационарных оздоровительных лагеря. После реконструкции начнет работу лагерь "Неман" отдела образования, спорта и туризма Мостовского райисполкома. Сейчас активно ведется подготовка лагерей к новому сезону. Самая высокая готовность их отмечается в Зельвенском (85%), Гродненском (80%), Новогрудском (74%) районах.

Все лагеря будут работать в четырехсменном режиме, кроме того, в некоторых из них запланирована пятая, девятидневная, смена. Первые лагеря начнут работу уже 1-2 июня, а завершится смена 30 августа. Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря составит около Br370, из них дотация государства - Br185.

Завершается работа по комплектованию лагерей кадрами. Особое внимание уделено подбору квалифицированного медицинского персонала и работников пищеблоков. В каждом лагере будет обеспечено круглосуточное дежурство работников милиции.

"До начала сезона будут предприняты все необходимые меры для создания безопасных условий пребывания детей в лагерях и организации максимально полезной занятости детей", - отметили в главном управлении образования Гродненского облисполкома. Там подчеркнули, что на протяжении всего летнего периода будет обеспечен системный межведомственный мониторинг работы лагерей.-0-