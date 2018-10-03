3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начали включать отопление в жилищном фонде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в гособъединении "Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области".

По данным на 3 октября, тепло пришло в 45% жилого фонда в регионе. Завершить подключение планируется до пятницы.

Как сообщили в Гродненском горисполкоме, 3 октября подписано решение о включении тепла в жилищном фонде в областном центре.

Как сообщалось, с 1 октября в регионе начали подключать тепло в социальных учреждениях - детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Сегодня эта работа практически завершена. Вопрос включения отопления в административных зданиях находится в компетенции их собственников.

В преддверии отопительного периода все теплоисточники в Гродненской области получили паспорта готовности. Создан достаточный запас топлива. Заменено свыше 90 км тепловых сетей. В прошлом году отопительный сезон в регионе начался немного позже. Тогда тепло в социальные объекты пришло 6 октября.-0-