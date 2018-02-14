В Гродненской области награды к столетию Вооруженных Сил Беларуси вручат более чем 600 ветеранам

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области юбилейные награды к столетию Вооруженных Сил Беларуси вручат более чем 600 ветеранам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в военном комиссариате Гродненской области.

Первая юбилейная медаль "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь" была вручена полковнику в отставке Леониду Данилову. Он участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 года, был в составе 1-го и 2-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов. Вручал медаль ветерану председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

"Он пришел на фронт 18-летним пареньком. Дошел до Победы. И потом связал свою жизнь с вооруженными силами. Леонид Тимофеевич из того поколения, на долю которого выпали очень трудные испытания не только во время войны, но и в послевоенные годы восстановления. Мы преклоняемся перед их характером, преданностью Отчизне", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что сложно переоценить роль ветеранов, крепких духом людей, прошедших тяжелые испытания, в плане воспитательной работы с подрастающим поколением. "Мы сегодня имеем мир, стабильность, порядок. Молодежь должна эта ценить", - отметил Владимир Кравцов. Он пожелал ветеранам здоровья и долголетия.

Юбилейные медали к столетию Вооруженных Сил Беларуси будут вручены всем ветеранам Великой Отечественной войны: сегодня в Гродненской области проживает 641 ветеран. В Гродно, например, торжественные мероприятия пройдут в администрациях Ленинского и Октябрьского районов города. Также представители органов власти, ветеранских организаций, военных комиссариатов будут вручать медали ветеранам на дому - к сожалению, не все из них уже имеют крепкое здоровье.

23 февраля в Гродно пройдет торжественное собрание, посвященное 100-летию Вооруженных Сил Вооруженных Сил Беларуси. Будут возложены венки и цветы к памятникам воинов, дан праздничный салют. 24 февраля в областном центре пройдет парад войск Гродненского гарнизона, участие в котором впервые примет авиация.-0-