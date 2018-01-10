В Гродненской области не менее 1,4 тыс. безработных направят на переобучение в 2018 году

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году в Гродненской области на переобучение по востребованным специальностям планируется направить не менее 1,4 тыс. безработных. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В 2017 году в регионе оказано содействие в трудоустройстве более чем 26 тыс. гражданам, в том числе трудоустроено 17,4 тыс. безработных. Уровень трудоустройства безработных в 2017 году по сравнению с 2016-м возрос с 57,1% до 64,7%.

"По отношению к началу 2017 года ситуация на рынке труда в регионе улучшилась. Снизилась как численность безработных (4,2 тыс. на начало 2017 года против 2,7 тыс. на 1 января 2018 года). Увеличилось количество вакансий. Если на начало 2017 года их было 5,4 тыс., то сегодня готовы предложить почти 8 тыс. вариантов трудоустройства. Самое важное, что существенно возросло количество вакансий по рабочим профессиям: сейчас их доля превышает 52%. Ведь большинство безработных - это именно те, кто ранее трудился по рабочим специальностям", - отметили в комитете. Повышенным спросом пользуются водители и трактористы, работники сферы общепита, продавцы. Среди специалистов наиболее востребованы работники сферы здравоохранения - врачи и медсестры, а также сельского хозяйства - агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи.

"В прошлом году на профессиональное обучение по наиболее востребованным специальностям было направлено 1,4 тыс. человек. Большинство из них - безработные. Кроме того, переобучение прошли и около полутора десятков женщин, осуществляющих уход за ребенком. Среди полученных ими специальностей, например, водитель троллейбуса, повар, продавец и бухгалтер", - отметили в комитете. В 2018 году также планируется переобучить как минимум 1,4 тыс. безработных. Если в число образовательных программ будет включено обучение водителей транспортных средств, то с учетом того спроса, который есть на сегодняшний день, количество направляемых на переобучение существенно возрастет.

Продолжится информационная работа с гражданами. В 2017 году оказана финансовая поддержка для оказания предпринимательской деятельности, а также деятельности в сфере услуг агроэкотуризма более чем 200 людям, работа в этом направлении также будет вестись в 2018 году. Эффективными признаны ярмарки вакансий. В 2017 году, например, в регионе было проведено свыше 500 ярмарок вакансий и около 70 дней предприятия. Проводились они не только в городах, но и на базе сельских советов, небольших населенных пунктов. Такая практика будет продолжена.-0-