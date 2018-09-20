20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области отмечается рост числа случаев гибели и травмирования детей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управление СК по Гродненской области на основании уголовных дел и материалов проверок, находившихся в производстве следователей в 2017 году и первом полугодии 2018 года, проанализировало причины и условия, способствовавшие детскому травматизму и гибели несовершеннолетних.

"Начиная с 2016 года в области отмечается рост травмирования и гибели несовершеннолетних. Причем наиболее неблагополучная ситуация складывается на территории областного центра и Гродненского района, где за анализируемые периоды зарегистрировано наибольшее число таких фактов, а также Сморгонского, Лидского и Волковысского районов", - сообщил Сергей Шершеневич.

В производстве следователей в 2016 году находилось 11 уголовных дел, где потерпевшими были несовершеннолетние, в 2017 году - 21 дело. В первом полугодии 2018 года возбуждено 10 уголовных дел. Большая часть из них по фактам хулиганства, нарушения правил дорожного движения. Например, Волковысским РОСК передано прокурору для направления в суд дело по обвинению в злостном хулиганстве взрослого мужчины и четверых лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. В состоянии алкогольного опьянения они без причины избили двух несовершеннолетних.

В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли трое несовершеннолетних, в 2017 году - двое. В первой половине 2018 года таких фактов, к счастью, не было, однако в авариях пострадали 6 детей. Причем в некоторых случаях виновниками ДТП были нетрезвые водители. В марте 2018 года в Свислочском районе в дерево врезался ВАЗ под управлением 32-летнего местного жителя. В аварии пострадала девушка 2003 года рождения. Как оказалось, и она, и водитель были в состоянии алкогольного опьянения. Это стало темой отдельного разбирательства.

Отмечается рост количества случаев травмирования детей из-за падений. У жительницы Гродно 1987 года рождения изъяты трое детей. Причиной послужил инцидент, произошедший в этом году. Женщина оставила четырехлетнего ребенка без присмотра. Тот самостоятельно открыл окно и выпал с высоты третьего этажа.

Зафиксирован в регионе случай гибели ребенка на пожаре. Ночью 21 июня горел жилой дом в деревне Третьяки Берестовицкого района. В огне погибли хозяин жилища, мужчина 1970 года рождения, и гостивший у него 9-летний сын. "Причиной трагедии явилось неосторожное обращение с огнем отца при курении, чему предшествовало употребление им спиртных напитков. Концентрация алкоголя в крови составила 2,4 промилле", - рассказал Сергей Шершеневич. Мужчина пил на протяжении нескольких дней. Накануне пожара ребенок звонил маме и бабушке и жаловался на поведение отца. Забрать его планировали утром.

В феврале 2018 года ребенок погиб от случайного отравления. В Лидском районе годовалый мальчик, оставленный в доме без присмотра взрослых, достал из секции шкафа флакон с жидкостью для отравы муравьев и выпил ее. Спасти его не удалось.

За 2017 год и первую половину 2018 года по материалам проверок и уголовным делам следователями внесено 44 представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 16 лиц.

"В управлении и районных следственных подразделениях на системной основе по итогам каждого полугодия и года обобщаются причины и условия, способствующие гибели людей, в том числе и лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. По результатам в адрес председателей районных исполнительных комитетов и Гродненского областного исполнительного комитета направляются информационные записки", - отметил Сергей Шершеневич. Он подчеркнул, что в 2018 году представители УСК приняли активное участие в подготовке и проведении совместного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и координационного совета по контролю за реализацией декрета №18 Гродненского областного исполнительного комитета, где с участием представителей всех заинтересованных ведомств региона был рассмотрен вопрос "Об охране жизни и здоровья детей, находящихся в экстремальных жизненных ситуациях, социально опасном положении, оказании им социально-педагогической и психологической помощи".-0-