В Гродненской области отмечается снижение количества ДТП и пострадавших в них людей

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в первом полугодии 2018 года отмечается снижение количества ДТП и пострадавших в них людей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (с 150 до 128), а также число пострадавших в них людей (с 154 до 139). Однако количество погибших (19) осталось на прежнем уровне.

Самым опасным месяцем стал январь. Аварии унесли 11 человеческих жизней. Каждое второе ДТП в Гродненской области происходило в интервале с пятницы по воскресенье. По времени суток самым опасным стал период с 16 до 24 часов (51% от всех аварий).

Основными причинами аварий стали нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Также возросло количество аварий из-за несоблюдения дистанции, нарушения правил обгона и перехода дороги в неположенном месте.

"В первой половине 2018 года зафиксировано 13 наездов транспорта на велосипедистов, в которых 3 человека погибли и 11 получили ранения. При этом в двух ДТП усматривается вина самих велосипедистов. За различные нарушения правил дорожного движения к ответственности привлечено свыше 2,2 тыс. таких участников движения", - рассказали в ГАИ. С установлением теплой погоды обострилась ситуация с происшествиями по вине водителей мототранспорта. С начала года произошло 12 таких ДТП (за аналогичный период 2017 года - 10) с гибелью одного и ранением 13 человек. В трех случаях мотоциклисты находились в нетрезвом состоянии.

В целом же отмечается снижение количества аварий, совершенных водителями в нетрезвом состоянии. Если в первой половине 2017 года таких аварий было зафиксировано 17, то с начала 2018 года произошло 9 ДТП. ГАИ области пресечено 1012 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 66 повторно в течение года. У таких правонарушителей уже конфисковано 30 транспортных средств.-0-