В Гродненской области планируется построить 10 станций обезжелезивания воды в следующем году

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2018 году планируется построить 10 станций обезжелезивания воды. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблема качества питьевой воды актуальна прежде всего для сельской местности. "Ее необходимо решать, если мы хотим, чтобы занятые в сельском хозяйстве люди жили в нормальных условиях. Жалобы такие поступают, и мы обязаны на них реагировать", - считает Владимир Кравцов. По его словам, потребность в создании станций очистки воды стоит в 119 агрогородках в большинстве районов региона.

"В 2018 году в области заложено около Br1 млн на строительство десяти станций обезжелезивания", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что сейчас разрабатывается необходимая документация, определяются агрогородки, где эта проблема стоит наиболее остро. С 2019 года, по словам Владимира Кравцова, программа по строительству подобных станций будет финансироваться еще и из республиканского бюджета. Кроме того, ведутся работы по привлечению к решению проблемы международных средств.

Поставлена задача полностью решить вопрос с качеством воды до 2025 года. Более подробно на местах информировать население о том, как идет этот процесс, будут структуры жилищно-коммунального хозяйства.-0-