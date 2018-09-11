11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области планируется привить от гриппа не менее 40% населения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

Оптимальным временем для прививки от гриппа считается период в сентябре-ноябре. В регионе кампания по вакцинации стартует в конце этого месяца. Планируется привить не менее 40% жителей региона, в том числе до 75% из числа относящихся к группам риска.

"Бесплатная вакцинация против гриппа проводится детям в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, воспитанникам дошкольных учреждений, учащимся учреждений образования, студентам, взрослым, имеющим высокий риск заражения гриппом в связи с профессиональной деятельностью, таким как работники медицинских, образовательных учреждений, а также лицам старше 65 лет. Получить профилактическую прививку можно в поликлиниках по месту жительства", - рассказали в управлении. Также все желающие могут вакцинироваться на платной основе в государственных и коммерческих организациях здравоохранения.

"В 2018 году для прививок будут использоваться вакцины "Гриппол Плюс" (Россия), а также "Инфлювак" (Нидерланды), "Ваксигрип" (Франция). Все они зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Республики Беларусь, являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами и содержат три актуальных штамма вируса, рекомендованных ВОЗ для включения в состав вакцин для иммунизации в 2018 году", - отметили в управлении. Там подчеркнули, что иммунитет после вакцинации формируется у 90-95% привитых.

Рассказали специалисты и об эффективности прививок от гриппа. В частности, вакцинация в эпидсезон 2017-2018 годов позволила предупредить среди населения области более 107 тыс. случаев гриппа и ОРИ, предотвращено более 34 тыс. обращений в амбулатории и поликлиники. Предотвращенный ущерб оценивается в сумму, эквивалентную $5,8 млн. На каждый вложенный в вакцинацию $1 был получен экономический эффект в $15.

Согласно прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, в нынешний сезон ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. В возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети в возрасте до 14 лет. Риску заболевания также будут подвержены беременные и лица старше 65 лет и другие лица, относящиеся к группам повышенного риска заболевания и развития неблагоприятных последствий.-0-