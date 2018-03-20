В Гродненской области платежи в бюджет от фермерских хозяйств увеличились на 13%

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Платежи в бюджет от фермерских хозяйств региона увеличились более чем на 13%, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

По состоянию на 1 марта, на учете в налоговых инспекциях Гродненской области состояло 410 крестьянских (фермерских) хозяйств. Их число за последний год увеличилось. Наибольшее количество таких хозяйств находятся в Ивьевском (54), Лидском (53), Гродненском ( 52), Сморгонском (33) и Новогрудском (31) районах.

"За январь-февраль 2018 года от данной категории плательщиков поступило почти Br400 тыс., что составило 0,14% в доходах консолидированного бюджета области. По отношению к аналогичному периоду 2017 года платежи фермерских хозяйств увеличились на 13,2%", - отметили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области. Большинство хозяйств применяют особые режимы налогообложения. Более 62% - единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции, еще 28% - упрощенную систему налогообложения. Общий порядок налогообложения применяют около 10% таких хозяйств.

В структуре уплаченных в бюджет платежей от фермерских хозяйств наибольший удельный вес занимают подоходный налог с физических лиц (38,6%), а также единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции (23,1%) и налог при упрощенной системе налогообложения (21,2%).

"В расчете на одно фермерское хозяйство за январь-февраль 2018 года уплачено Br1 тыс., за аналогичный период прошлого года - Br0,8 тыс.", - рассказали в инспекции. Там напомнили, что в соответствии со ст.328 Налогового кодекса крестьянские (фермерские) хозяйства в течение трех лет со дня их государственной регистрации в части деятельности по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства освобождаются от налогов, сборов (пошлин), установленных данным кодексом.-0-