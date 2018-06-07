В Гродненской области по проекту ПРООН реализовано почти 30 местных инициатив

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2016-2018 годах реализовано почти 30 местных инициатив на 360 тыс. евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор конкурса местных инициатив Наталья Адамчик.

Сегодня в Гродно состоялась региональная конференция по итогам реализации проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН.

"Были проведены два конкурса местных инициатив. В первом участвовали все районы области, во втором пять пилотных регионов: Зельвенский, Новогрудский, Свислочский, Слонимский и Сморгонский районы. Было поддержано 29 инициатив на сумму более 360 тыс. евро", - отметила Наталья Адамчик. Она подчеркнула, что при реализации инициатив в Гродненской области был задействован широкий круг партнерства на разных уровнях - это общественные объединения, местные органы власти, учреждения образования и культуры, а также представители бизнеса.

Большое количество инициатив в регионе было направлено на развитие туризма и сохранение историко-культурного наследия, а также на содействие расширению социальных услуг и инклюзии. Например, в Сморгонском районе был запущен инклюзивный детский кукольный театр "Праменьчык". Участниками его стали дети, которые не имеют возможности часто выходить из дому. Сейчас к репетициям и даже постановкам спектаклей они могут присоединяться в режиме онлайн. В Сморгони благодаря местной инициативе был создан реабилитационный лагерь для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Первый лагерь был дневным, а в дальнейшем его планируют сделать круглосуточным.

"В Свислочском районе на базе центральной районной больницы был создан кабинет активной реабилитации людей после серьезных заболеваний сердца, головного мозга. Персонал прошел необходимое обучение. Первые месяцы работы показывают эффективность такого подхода", - подчеркнула Наталья Адамчик. В Свислочском районе было реализовано три проекта, направленных на развитие безбарьерного, инклюзивного туризма.

В Ошмянском районе благодаря реализации местной инициативы был построен парк замковых миниатюр, созданных на 3D-принтере. Проект еще не закончен, однако получил продолжение. Можно посмотреть на уменьшенные копии замков или посетить Кревский или Гольшанский замок и побывать там на 3D-эксурсии. Реализация местных инициатив в Зельвенском районе позволила благоустроить территорию вокруг храма XV века, Церкви Святого Михаила в деревне Сынковичи. Здесь привели в порядок пруды, обустроили источник. Для туристов создана удобная стоянка, на въезде установлен макет храма. Несколько туристических маршрутов разработали в Новогрудском районе.

Гродненская область стала одним из самых активных регионов по количеству поданных заявок. Во время конференции отмечалась и другая особенность. По требованиям партнеры проекта должны были обеспечить софинансирование в размере не менее 10%. Однако на деле этот показатель достиг 23%. Специалисты связывают это с тем, что уже на стадии реализации инициативы появлялись и воплощались в жизнь новые идеи, задумки, что можно улучшить. Во время конференции представители пяти пилотных районов поделились опытом разработки паспортов территориально ориентированного развития своих районов, реализации местных инициатив, получивших финансовую поддержку в рамках проекта, выстраивания партнерских отношений между органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями для решения местных проблем.

Во время конференции был анонсирован старт нового проекта под названием "Местное экономическое развитие". Он будет реализовываться по всей Беларуси. Направлен проект будет в первую очередь на развитие мелкого и среднего бизнеса, ремесленничества и социального предпринимательства. На финансирование проекта Евросоюз направит более $9 млн.-0-