13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области практически завершена уборка зерновых, сообщили БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома.
По данным на утро 13 августа, в регионе убрано свыше 288 тыс. га зерновых, что составляет 97% от всех площадей. Полностью завершена уборочная в Щучинском районе. Буквально по несколько гектаров надо убрать в Гродненском и Мостовском районах. По 99% площадей убрано в Волковысском, Вороновском, Зельвенском и Ивьевском районах.
Валовой сбор зерна в регионе превысил 840 тыс. т. Наибольший намолот у аграриев Гродненского (около 132 тыс. т), Кореличского (более 82 тыс. т) и Щучинского (более 72 тыс. т) районов.
Средняя урожайность в регионе составляет 29,1 ц/га. Лидерами по этому показателю выступают хозяйства Гродненского и Корелического района, где на круг собирают по 45,6 ц и 45 ц соответственно.-0-
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