В Гродненской области представили рейтинг возможностей для трудоустройства

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг востребованных профессий был представлен сегодня на пресс-конференции о прогнозе и тенденциях на рынке труда Гродненской области в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

В результате опроса нанимателей, оценки тенденций в экономике, демографии и сфере занятости был составлен список наиболее и наименее востребованных в регионе специальностей, а также сфер экономики, где ожидается значительное появление рабочих мест.

"Было опрошено свыше 200 нанимателей, проанализированы данные по 150 профессиям. Тенденции, выявленные в ходе исследования, будут использоваться в прогнозировании рынка труда, в рекомендациях по переподготовке рабочей силы, а также для ориентирования молодежи в получении той или иной специальности", - отметил заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Сергей Мясников.

В 2018 году работодателям будут необходимы медсестры и врачи, инженеры и бухгалтеры, техники, фармацевты, педагоги, библиотекари, аккомпаниаторы. Среди рабочих специальностей постоянный спрос отмечается на водителей и трактористов, сварщиков, швей, электромонтеров, поваров, кровельщиков, крановщиков и каменщиков.

Ограниченные возможности в трудоустройстве имеют юристы, экономисты, маркетологи, дизайнеры, психологи и товароведы, а также представители рабочих специальностей: портной, парикмахер, мастер по маникюру, лифтер и столяр. Наименее же востребованы на рынке труда, согласно исследованию, рекламные агенты и станочники деревообрабатывающих станков.

Одна из основных тенденций - снижение потребности в низкоквалифицированной рабочей силе.

Более половины рабочих мест в регионе будет создано в промышленности. Впрочем, спрос здесь ожидается именно на высококвалифицированных работников. Около 30% рабочих мест создаст сектор образования. Увеличится и количество сотрудников в сфере здравоохранения. В строительстве, сельском хозяйстве, торговле больших изменений не прогнозируется.

Опрос нанимателей показал, что большинство из них ожидают увеличения объемов производства в 2018 году. Около 80% респондентов заявили о повышении оплаты труда на фоне улучшения экономической ситуации.

В 2017 году отмечалось снижение численности зарегистрированных безработных с одновременным ростом предоставляемых вакансий. Это создало условия для снижения напряженности на рынке труда. Как ожидается, в 2018 году регистрация безработных сохранится на уровне 2017 года. В текущем году при содействии службы занятости планируется трудоустроить около 22 тыс. граждан, в том числе 16 тыс. безработных. Приоритетным направлением в содействии трудоустройства граждан останется профессиональная подготовка. На переобучение планируется направить не менее 1,4 тыс. человек.

Прогноз рынка труда был подготовлен специалистами областной службы занятости населения при поддержке Шведской государственной службы занятости в рамках проекта "Совершенствование деятельности службы занятости населения Беларуси", финансируемого Шведским международным агентством по сотрудничеству в области развития (Sida).-0-