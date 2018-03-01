В Гродненской области продолжится строительство социальных объектов для военнослужащих - Кравцов

1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжится строительство социальных объектов для военнослужащих. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания медицинской роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

"Объект был возведен в течение года. Здесь размещался крупный военный городок, частично его территория перешла городу. Взамен помогаем здешнему гарнизону обустраиваться. Открытие здания медицинской роты - очередной шаг в сотрудничестве области с Западным оперативным командованием. Будем продолжать и в дальнейшем оказывать помощь в возведении социальных объектов. Это наша обязанность", - отметил Владимир Кравцов. Он рассказал, что в 2018 году планируется завершить строительство крупного военного городка в Гродненском районе, куда переедет военная часть, дислоцирующаяся сейчас у самого областного центра. На освободившейся территории появится жилой район. Кроме того, в регионе активно будут строиться и объекты социальной направленности для военнослужащих, в том числе и на территории, где дислоцируется 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада.

"Объект для бригады долгожданный. Ведь старое здание медицинской роты идет под снос. А здесь все сделано по последнему слову. И благодарность за это необходимо выразить местным властям, гродненским строителям. Работа по такому принципу строится во всех регионах страны: строительство ведется либо за счет местных органов власти, либо совместно с Министерством обороны", - рассказал министр обороны Андрей Равков.

На строительно-монтажные работы из областного бюджета было направлено около Br1,9 млн. Объект возводился не с нуля: строители достроили законсервированное ранее здание. Медицинское оборудование закупалось за средства Министерства обороны.

В состав медицинской роты входят приемно-поликлиническое и госпитальное отделение. Последнее рассчитано на 30 коек, помимо палат там размешен кабинет физиолечения. В приемно-поликлиническом отделении действуют лаборатория с возможностями проводить необходимые исследования, кабинеты функциональной диагностики с новым компьютеризированным оборудованием, кабинеты врачей-специалистов, например, офтальмолога, хирурга, стоматолога и терапевта. Медицинская рота оснащена всем необходимым оборудованием для оказания квалифицированной помощи, организации амбулаторного и стационарного лечения.-0