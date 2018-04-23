В Гродненской области проверили почти 900 общественных мест

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области проверили почти 900 объектов с массовым пребыванием людей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

В регионе прошла 21 проверка крупных торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и гостиничных комплексов. Нарушения выявлены в 19 случаях. На семи объектах они уже устранены. Привлечены к административной ответственности свыше 20 руководителей и других должностных лиц. Работники МЧС совместно с персоналом объектов отработали планы эвакуации людей при получении сигнала о пожаре и провели тактико-специальные учения с привлечением техники спасателей. Случаев нарушений расчетного времени эвакуации не выявлено.

Мониторинги других объектов с массовым пребыванием людей, а также объектов социально-культурного назначения в Гродненской области продолжаются. Всего в регионе насчитывается более 1,5 тыс. таких объектов (школы, детские сады, больницы, поликлиники, гостиницы, театры, кинотеатры, рестораны, кафе, дома культуры), 858 из них уже проверили.

Сегодня в Гродно в КУП "Аквацентр" прошло инструктивно-практическое занятие по безопасности. По вводной "возгорание в кабинете бухгалтерии на первом этаже" персонал объекта приступил к спасанию людей и материальных ценностей. На эвакуацию потребовалось около 6 минут, это соответствует расчетным нормативам. Спасатели обратили внимание на качество и скорость эвакуации, подготовленность персонала, состояние первичных средств пожаротушения, наличие средств защиты органов дыхания и зрения, состояние пожарных гидрантов и эвакуационных выходов.

В областном управлении МЧС также сообщили об итогах акции "За безопасность вместе", направленной на предупреждение пожаров и гибели людей в жилищном фонде. С 2 по 20 апреля все заинтересованные службы в регионе обследовали более 36 тыс. домовладений, в том числе 24 тыс. домовладений граждан группы риска. Состоялось около 600 выступлений в трудовых коллективах, почти 300 сельских и дворовых сходов, 2,5 тыс. рейдов по проверке чердаков и подвалов. Инициировано принятие мер по фактам ненадлежащего ухода за детьми. Выявлены случаи, при которых необходима соцпомощь для приведения жилищ в пожаробезопасное состояние.-0-