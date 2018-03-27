В Гродненской области проверки и эвакуации пройдут более чем на 20 торговых и спортивных объектах

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области проверки и эвакуации пройдут более чем на 20 крупных торговых, культурных и спортивных объектах. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, масштабные учения с эвакуацией состоялись в торговом центре OldCity.

"Проводятся тактико-специальные учения и эвакуация посетителей и работников. Особое внимание обращается на состояние средств пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения, эвакуации и знание персоналом порядка действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - отметил Александр Ясев. Проверке подлежат проектная документация, первичные средства пожаротушения, исправность пожарных кранов и гидрантов.

"Дважды в год во всех подобных объектах организуется отработка плана эвакуации, также проводятся мониторинги. На территории Гродненской области ранее проверки выявляли нарушения режимного характера. Другие несоответствия снимались на стадии проектирования и строительства зданий", - сказал он.

В администрации ТЦ OldCity добавили, что мероприятия по проверке автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения происходят согласно требованиям всех нормативных документов. В торговом центре установлена современная система оповещения о задымлениях и о любых признаках возгорания. "Сотрудники торгового центра ежедневно проводят мониторинг всех пожарных рукавов и кранов, следят за системами и проверяют исправность первичных средств пожаротушения. Более того, система безопасности при ЧС в торговом центре устроена таким образом, что сводит шанс трагедии к минимуму. Протокол при срабатывании сигнализации запрограммирован таким образом, чтобы оставлять все выходы и входы в ТЦ открытыми", - объяснили в OldCity. Там отметили, что в течение недели проведут дополнительные внеплановые мероприятия по проверке и обеспечению безопасности в торговом центре.

Все крупные торговые центры, развлекательные и спортивные объекты - а их в регионе свыше 20 будут проверены в течение недели. Более 10 объектов, в том числе Ледовый дворец, несколько ТЦ в Гродно, проверены днем 27 марта. Руководителям в случае отсутствия нарушений будут вручены справки. При выявлении нарушений по результатам анализа руководству объектов передадут акты и предписания с указанием срока устранения несоответствий. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.-0-

Фото Леонида Щеглова