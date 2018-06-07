7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с начала года количество ДТП с детьми сократилось почти в два раза, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Во время школьных каникул особую актуальность приобретает вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних. На особом контроле правоохранительных органов Гродненской области находится профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В регионе отмечается улучшение ситуации в этой сфере. За 5 месяцев 2018 года зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 13 детей. За аналогичный период 2017 года в 18 авариях погибли 2 ребенка, еще 16 получили травмы.

"Вместе с тем в отдельных районах области острота проблемы не снижается. Так, управление Следственного комитета по Гродненской области в рамках расследования уголовного дела продолжает устанавливать обстоятельства ДТП, произошедшего 19 марта вблизи деревни Довнары Ивьевского района. Управлявшая автомобилем "Киа" 51-летняя женщина не справилась с управлением. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и ударился в дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ехавшие с ней в качестве пассажиров трое ее детей, 2004, 2005 и 2007 годов рождения, а также односельчанка 2005 года рождения получили тяжкие телесные повреждения", - отметил Сергей Шершеневич. Как оказалось, женщина отвлеклась от управления, вытирая пыль на приборной панели.

Также две аварии в регионе произошли по вине детей. Подростки 11 и 17 лет перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора. Следователи обращают внимание взрослых на необходимость ежедневно напоминать детям правила дорожного движения.-0-