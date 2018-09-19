19 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области школьники-волонтеры помогают пенсионерам собрать урожай. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В Гродненской области стартовала областная волонтерская акция-конкурс "Яблочный каравай". Отряды школьников оказывают помощь пожилым людям, у которых есть приусадебные садовые посадки, в сборе урожая яблок и других фруктов.

"При необходимости волонтеры помогут, например, сдать урожай заготовителям либо положат фрукты на хранение. Одно из обязательных условий для участников акций - из яблок нового урожая необходимо приготовить кондитерские изделия, например пироги или караваи, которыми следует угостить хозяев сада", - отметили в главном управлении образования облисполкома. Итоги акции подведут до конца сентября. Поощрят наиболее активных волонтеров, а также авторов самых необычных и вкусных блюд.

Основным организатором акции выступает главное управление образования. Она направлена на вовлечение учащихся в сферу социально активной деятельности, а также поддержку традиций и развитие волонтерского движения в регионе. Среди других задач акции - внедрение новых форм работы волонтерских отрядов, досуговой деятельности учащихся.-0-