В Гродненской области уделяется внимание спорту как одной из основ развития региона - Ровнейко

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области уделяется повышенное внимание спорту как одной из основ развития региона, отметил во время чествования сборной региона по греко-римской борьбе помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В регионе уделяется очень большое внимание развитию спорта. Есть понимание, что спорт - одна из основ развития. Во-первых, это пропаганда здорового образа жизни, во-вторых, это определенная индустрия, на которую работает экономика, в-третьих, сложно переоценить значение спорта в выстраивании международных коммуникационных связей и даже привлечении инвестиций", - сказал Сергей Ровнейко.

Сборная Гродненской области по греко-римской борьбе в начале января в очередной раз стала сильнейшей командой страны. Команда первенствовала в командном зачете чемпионата Беларуси. В личном первенстве на счету борцов из Гродно 6 золотых и 5 бронзовых медалей. В состав национальной команды входят 8 представителей Гродненской области.

"В 2019 году в Беларуси пройдут II Европейские игры. Получить результат на представительных турнирах высокого международного уровня возможно лишь при эффективной подготовке к ним", - подчеркнул Сергей Ровнейко. Он заметил, что эффективность подготовки заключается не только в грамотно выстроенном тренировочном процессе, но и в получении хороших эмоций - спортсмену важно чувствовать значимость, поддержку, видеть, что его работа и достижения востребованы.

Во время встречи борцы из Гродненской области были поощрены грамотами и благодарностями от обл- и горисполкома, советов депутатов, ценными призами. "Приятно, что такое внимание уделяется борцам, да и в целом спорту. Стараемся отвечать на это результатами. Важно достойно выступать не только на внутренней арене, но и на международных стартах", - отметил серебряный призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе Павел Лях.

Мероприятие проводилось под эгидой ассоциации единоборств Гродненской области, которую возглавляет Сергей Ровнейко. Это первое в стране объединение сразу нескольких видов спорта: решение об объединении было принято рядом федераций силовых видов спорта и единоборств в 2017 году. Ассоциация уже отметилась несколькими значимыми рейтинговыми мероприятиями, самым ярким из которых оказалась матчевая встреча по греко-римской борьбе команды Беларуси, которую представляли спортсмены-студенты ГрГУ им. Янки Купалы, и сборной США. Победили в ней белорусы.-0-