25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области установлены новые ставки налога за сдачу квартир, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Гродненским областным Советом депутатов 14 мая 2018 года принято решение №21 "О подоходном налоге с физических лиц в фиксированных суммах". Оно вступило в силу с 24 мая 2018 года.

В соответствии с решением за каждую сдаваемую комнату жилого помещения ставки налога предусмотрены в следующих размерах: Br30,2 - в Гродно, Br19,3 - в Лиде, Волковыске, Новогрудке, Слониме и Сморгони, Br9,1-13,9 - в других населенных пунктах Гродненской области.

Подоходный налог в фиксированных суммах уплачивается физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, только при соблюдении следующих условий получения дохода: доход получен от физических лиц; доход получен от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Беларуси; размер дохода не превышает Br6116 в налоговом периоде.-0-