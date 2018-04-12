В Гродненской области увеличится количество мотопатрулей ГАИ

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В теплое время года в Гродненской области будет увеличено количество мотопатрулей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Парк техники ГАИ региона недавно пополнился тремя новыми мотоциклами BMW. "Это современные, надежные, быстрые мотоциклы, которые будут использоваться, чаще всего, для работы с такой же категорией участников дорожного движения", - рассказали в ГАИ. Задействованы инспекторы-мотоциклисты будут не только в областном центре: встретить их можно будет на всех дорогах региона. В прошлом году дороги патрулировали два мотоцикла с проблесковыми маячками и характерной окраской.

"Такой опыт зарекомендовал себя положительно. Инспектор на мотоцикле может гораздо быстрее добраться до пункта назначения, быстро передвигаться в пробках, оперативно перемещаться по бездорожью", - отметили в ГАИ. Отрезвляюще присутствие таких быстрых и мобильных патрулей действует как на водителей двухколесного транспорта, так и на тех, кто находится за рулем автомобилей. На мотоциклах работают лишь те инспекторы, которые профессионально владеют мастерством управления этим транспортом. Патрули уже можно встретить на дорогах региона.-0-