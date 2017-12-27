В Гродненской области в 2017 году выполнены ключевые параметры эффективности - Кравцов

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2017 году выполнены ключевые параметры эффективности. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Несмотря на то, что сейчас мы подводим лишь предварительные итоги года, можно говорить, что Гродненской области удалось выполнить все шесть ключевых параметров эффективности", - сказал Владимир Кравцов. Он уточнил, что уже выполнен прогнозный показатель на 2017 год по темпу роста валового регионального продукта (102,3%). Выросла производительность труда, по сравнению с прошлым годом этот показатель составил около 104%. Возросло в регионе производство промышленной продукции (104%), продукции сельского хозяйства (105%). Серьезно регион прибавил в экспорте товаров (118% по сравнению с прошлым годом) и услуг (140%). "Значительный прирост отмечаем в экспорте строительных, туристических и компьютерных услуг", - отметил губернатор.
Выполнен ключевой параметр по инвестиционной деятельности. По итогам года количество прямых иностранных инвестиций превысит планку в $65 млн. Удалось выполнить поставленную задачу по созданию рабочих мест. "В течение года надо было создать 4,9 тыс. мест, и в том, что эта цифра будет достигнута, сомнений нет. Такой подход позволил значительно снизить напряженность на рынке труда, найти работу в регионе сегодня при желании можно", - подчеркнул Владимир Кравцов. Самозанятости населения, созданию новых рабочих мест, по его мнению, будут способствовать и принятые недавно правовые и нормативные акты.
По итогам года в регионе средняя заработная плата, как ожидается, составит около Br900. Серьезно подросла зарплата прежде всего в социальной сфере.-0-
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