В Гродненской области в I квартале обеспечен рост ВРП

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в первом квартале текущего года обеспечена положительная динамика роста ВРП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Гродненского облисполкома.

Так, в январе-марте объем валового регионального продукта составил свыше Br2 млрд (темп роста 105,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Производство промышленной продукции возросло на 7,4% к уровню прошлого года, продукции сельского хозяйства - на 3,3%. Увеличился объем розничного товарооборота (темп роста 109% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах). В эксплуатацию введено свыше 62 тыс. кв.м жилья.

Отмечается существенный рост экспорта услуг. В январе-феврале он составил свыше $55 млн (181,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Также возрос экспорт товаров. В первом квартале за рубеж поставлено продукции на сумму свыше $507 млн (115,7% к уровню первого квартала прошлого года).

"В январе-марте объем инвестиций в основной капитал составил Br758,8 млн, или в сопоставимых ценах 125,3% к уровню января-марта 2017-го", - отметили в комитете экономики Гродненского облисполкома.

Отмечается в регионе и снижение уровня зарегистрированной безработицы. Если на 1 апреля прошлого года этот показатель составлял 1,1% к численности экономически активного населения, то по итогам первого квартала 2018-го в Гродненской области - 0,6%.

По итогам января-марта 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата в области увеличилась к январю-марту прошлого года на 19,3% и составила Br744,9. В том числе в марте она составила Br779,4. -0-