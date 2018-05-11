В Гродненской области в І квартале выполнены практически все ключевые параметры эффективности

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в первом квартале выполнены практически все ключевые параметры эффективности. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик перед заседанием облисполкома, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития региона в январе-марте текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

Выполнены практически все ключевые параметры эффективности. Обеспечен рост валового регионального продукта. В первом квартале темп роста ВРП составил 105,7% при задании в 102%, отметила Елена Бубенчик. Она подчеркнула, что вклад в формирование положительного показателя внесли все отрасли региона. Производство промышленной продукции возросло на 7,4% к уровню прошлого года, продукции сельского хозяйства - на 3,3%. Увеличился объем розничного товарооборота (темп роста 109% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).

"Отмечаем положительные результаты во внешнеэкономической деятельности. Ключевой показатель выполнен. Появились и новые рынки сбыта. Сейчас мы начинаем получать результаты от ранее созданных экспортированных предприятий. И здесь отмечаем положительное влияние частного сектора по наращиванию экспортных объемов. Впрочем, в этом направлении большой резерв заложен в выпуске инновационной продукции, пока удельный вес ее недостаточно высок", - сказала заместитель председателя облисполкома. Наблюдается в регионе и рост инвестиционной активности. В январе-марте объем инвестиций в основной капитал составил Br758,8 млн, или в сопоставимых ценах 125,3% к уровню января-марта 2017-го.

На заседании отмечался ряд моментов, которые не позволяют получить более высокие результаты развития Гродненской области. В частности, в промышленности замедляются объемы выпуска продукции на некоторых крупных предприятиях. Больше внимания необходимо уделить строительству жилья. Несмотря на то, что сохранились положительные тенденции в сфере занятости и безработицы, этим вопросом на местах необходимо заниматься активней. Больше внимания также уделить переобучению безработных.

Одним из важнейших направлений работы остается заработная плата. По итогам января-марта 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата в области увеличилась к январю-марту прошлого года на 19,3% и составила Br744,9. В том числе в марте она была Br779,4.-0-