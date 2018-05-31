31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в купальный сезон отдыхающих примет 41 зона отдыха. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе гигиены Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Летом жители региона смогут отдохнуть на 44 пляжах, расположенных в 41 зоне отдыха. Новый объект рекреации к купальному сезону появился на водоеме по улице Дроздовича в Новогрудке.
В зонах отдыха перед началом сезона проведена работа по благоустройству: отремонтированы и установлены новые теневые навесы, кабинки для переодевания, контейнеры для отходов, туалеты. Также проводилась подсыпка пляжей, очистка дна, установка детских и взрослых купален.
"Начался отбор проб в водоемах по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. На сегодняшний день вода во всех зонах отдыха соответствует нормам", - отметили в отделе гигиены. Во время сезона также регулярно будет осуществляться мониторинг того, как балансодержатели зон отдыха поддерживают на территории порядок.
Обследовали дно водоемов и специалисты ОСВОД. В Гродненской области безопасность отдыхающих будут обеспечивать 9 спасательных станций и 16 спасательных постов. Они созданы в каждом районе, есть необходимое оборудование, укомплектован штат матросов-спасателей.-0-
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