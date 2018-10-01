В Гродненской области включают отопление в соцучреждениях

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня тепло придет в социальные учреждения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома.

С 1 октября в регионе начинают подключать к отоплению объекты социальной сферы. Тепло придет в школы, детские сады, больницы и поликлиники.

"Кроме того, в режиме протапливания подключаются объекты жилого фонда - дома, гостиницы, общежития", - отметили в отделе энергетики, транспорта и связи.

Как сообщалось, в преддверии отопительного периода все теплоисточники в Гродненской области получили паспорта готовности. Создан достаточный запас топлива. Заменено свыше 90 км тепловых сетей. В прошлом году отопительный сезон в регионе начался немного позже. Тогда тепло в социальные объекты пришло 6 октября.-0-