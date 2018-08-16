В Гродненской области за I полугодие снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома по итогам работы за полугодие.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений по линии уголовного розыска снизилось на 5,3%, повышена эффективность работы по установлению лиц, подозреваемых в их совершении.

"Сократилось количество убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, грабежей и разбойных нападений. Впервые за более чем 25 лет в первом полугодии 2018 года в Гродно не зарегистрировано ни одного убийства или покушения на него", - отметили в пресс-службе УВД. Там также обратили внимание на существенное снижение в Гродненской области количества преступлений, совершенных подростками (на 34%). Вместе с тем в регионе отмечается небольшой рост (на 1,5%) общего числа преступлений: произошло это за счет увеличения количества выявленных фактов хулиганств и мошеннических действий.

"По результатам изучения общественного мнения об органах внутренних дел, проведенного в первом полугодии Институтом социологии НАН Беларуси, в Гродненской области 53% граждан доверяют милиции, свыше 81% опрошенных чувствуют себя в безопасности во время массовых мероприятий", - проинформировали в пресс-службе УВД.

Сообщается, что в Гродненской области удалось продолжить тенденцию по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий. За 6 месяцев произошло 128 аварий, что на 22 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сократилось количество раненых в таких авариях, снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителей.-0-