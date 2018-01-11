В Гродненской таможне рассказали об условиях ввоза иностранного авто и его передачи другим лицам

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, касающиеся ввоза и передачи другим лицам иностранных транспортных средств, лидируют среди обращений в информационный колл-центр Гродненской региональной таможни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в таможне.

Информационный колл-центр по разъяснениям Таможенного кодекса ЕАЭС, вступившего в силу с 1 января 2018 года, начал работу в Гродненской региональной таможне в конце 2017 года. Планируется, что функционировать он будет до конца января.

Среди популярных вопросов, поступающих от физических лиц, - на какой срок и на каких условиях может быть ввезено транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное в иностранном государстве. В Гродненской региональной таможне отметили, что временный ввоз иностранного транспортного средства для личного пользования физическим лицом государства - члена ЕАЭС допускается на срок до 1 года.

"Обязательным условием является предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (финансовой гарантии) в пункте пропуска при пересечении границы. Сумма финансовой гарантии зависит от таких критериев, как объем двигателя и год выпуска автомобиля", - отметили колл-центре. Финансовую гарантию физическое лицо имеет право получить после вывоза транспортного средства в зоне деятельности той таможни, через которую автомобиль ввозился.

Один из самых востребованных вопросов касается возможности передачи иному лицу иностранного автомобиля, временно ввезенного на территорию ЕАЭС. Если раньше это можно было сделать только с разрешения таможни, то новый кодекс предусматривает передачу авто без такого разрешения, к примеру, близким родственникам либо иностранным лицам. Более подробную информацию на эту тему можно найти на официальном сайте ГРТ.

Также востребована информация о нормах беспошлинного ввоза товаров на территорию страны физическими лицами. Они к слову, изменений не претерпели. По общим правилам, беспошлинно ввезти в Беларусь можно товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 1,5 тыс. евро и 50 кг соответственно (с учетом требований таможенного законодательства). При пересечении границы чаще, чем раз в три календарных месяца, к товарам для личного пользования могут быть отнесены только товары на сумму не более 300 евро и весом не более 20 кг.

В случае возникновения вопросов граждан просят обращаться в инфоцентр по телефонам, которые можно найти на сайте Гродненской региональной таможни в рубрике "Новости".-0-