В Гродненском госуниверситете им. Янки Купалы отметят Навруз

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Открытый фестиваль "Навруз-Байрам" пройдет сегодня в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Фестиваль объединит иностранных студентов девяти вузов Беларуси, которые в эти дни отмечают Новый год - Навруз. "Будут организованы интерактивные площадки, где гости мероприятия смогут продегустировать национальные блюда, познакомиться с культурой стран мира, принять участие в мастер-классах по языку и каллиграфии. Все желающие смогут сделать оригинальное фото на память в национальных костюмах", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, будут подведены итоги конкурса творческих работ "Новый день". Организуют сегодня в университете и турнир по туркменской национальной борьбе гореш.
Фестиваль проводится во второй раз. Инициаторами стали студенты Гродненского госуниверситета из Туркменистана. "Сообщество студентов из Туркменистана самое многочисленное среди иностранцев, обучающихся в вузе", - отметила начальник университетского центра интернационализации образования Елена Белокоз. По ее словам, всего в университете обучаются граждане из 30 стран. Каждый из них может внести свои предложения и пожелания по проведению какого-либо мероприятия с национальным колоритом.-0-
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