2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе завершается уборка зерновых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома.

По данным на 2 августа, в Гродненском районе зерновые убраны более чем на 88% площадей. Урожайность в районе, а он лидер по этому показателю в области, составила свыше 46 ц/га. Валовой сбор превысил 120 тыс. т. Ряд хозяйств района уже завершили уборочную кампанию.

В частности, в СПК "Свислочь" прямо в поле работников с окончанием страды поздравили профсоюзы. Собрано свыше 6,6 тыс. т. Средняя урожайность превысила 72,8 ц/га.

Участников жатвы, достигших самых высоких намолотов, от национального профцентра поощрили ценными подарками. Главный же подарок - путевки в профсоюзный санаторий - вручили механизаторам Сергею Ивановскому и Юрию Шашуре, а также водителю Александру Рукше и повару Светлане Хмелевской, которая уже более двадцати лет готовит горячие обеды и ужины механизаторам хозяйства.

"Уборка - дело общее, поэтому сегодня мы решили поощрить также школьников и студентов, которые во время каникул оказывали помощь в уборке урожая, работая на зернотоках и сушильных комплексах", - сказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский. От Федерации профсоюзов Беларуси он вручил восьмерым ребятам школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями, тем самым дав старт новому этапу акции "Профсоюзы - детям", приуроченной к началу учебного года.

Во время встречи с комбайнерами представители профсоюзов обратили внимание на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, изучили вопросы организации доставки горячего питания и питьевой воды в поле, а также создания надлежащих санитарно-бытовых условий.

"Несмотря на то, что многие сельхозпредприятия уже завершают уборку зерновых, профсоюзы продолжают мониторинги условий труда тружеников АПК и активно подключаются к решению актуальных для участников жатвы вопросов", - отметил Ромуальд Юровский. Он подчеркнул, что в целом система доставки в поле горячего питания и питьевой воды отлажена. Однако в некоторых хозяйствах работникам приходится обедать, сидя на корточках. Поэтому профсоюзы выступили с инициативой организовать комфортные места для питания хлеборобов, оборудовав их переносными столами, стульями и скамейками. На данный момент около 2/3 хозяйств Гродненщины обеспечены таким оборудованием.

В Гродненской области зерновые убраны более чем на 66% площадей. Близится уборочная к завершению также в Берестовицком и Волковысском районах, где этот показатель составляет 83% и 82% соответственно. Намолочено около 650 тыс. т зерна при средней урожайности свыше 30 ц/га.-0-