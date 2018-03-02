В Гродненскую беговую лигу объединили популярные старты года: победитель получит Br500

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участникам Гродненской беговой лиги предлагают побороться за приз в Br500, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В Гродненской области в 2018 году решили объединить в один необычный турнир все популярные пробеги. Так родился проект Гродненская беговая лига, победитель которой определится по итогам семи стартов на протяжении всего бегового сезона.

10 марта пройдут первые старты нового турнира - часовой пробег "Гродненская весна". Следующим этапом станут легкоатлетические соревнования "Гарадзенская вандроўка". Пройдут они 27 мая. Необычные трассы в 5 и 10 км проложены по центральной части Гродно. Среди других зачетных стартов - полумарафон на Августовском канале, запланированный на июнь, а также марафон дружбы "Гродно-Друскининкай", который состоится 15 июля. В августе на склонах парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп" пройдет турнир "Гродненская ночная десятка". Его участникам после заката солнца надо будет преодолеть одну из дистанций в 3 333, 6 666 или 9 999 м. Осенью состоится легкоатлетический пробег по центральным улицам Гродно Grodno Run.

Итоги сезона подведут на традиционном новогоднем мини-марафоне (4,2 км) в конце декабря.

К участию в Гродненской беговой лиге допускаются все желающие в индивидуальном зачете, а также команды клубов, регионов, организаций Беларуси и других стран. Состав команд неограничен. Участник должен финишировать не менее чем в трех соревнованиях. Очки будут начисляться в зависимости от занятого места и протяженности дистанции на этапе. Например, победитель марафона заработает 400 очков, а тот, кто первенствовал на дистанции до 10 км, - 100 очков.

Абсолютных победителей определят среди мужчин и женщин. Каждый из них получит приз в размере Br500. Кроме того, отметят лучших в разных возрастных категориях, в личном и командном зачете.

"Соревнования проводятся с целью пропаганды социальных ценностей бегового движения и здорового образа жизни, продвижения бега как средства физического, нравственного и духовного воспитания, а также для повышения туристической привлекательности Гродненского региона. Последнее не просто красивые слова: об участии в Гродненской беговой лиге предварительно заявили команды наших соседей. В частности, спортсмены из Польши и Литвы", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома. Там подчеркнули, что соревнования планируется сделать постоянными.

Гродненская беговая лига организована управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома, Гродненской областной организацией общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики", Первой тайминг компанией и беговым клубом "Гроднооблспорт".-0-