В Гродно чествовали героя, вынесшего из горящего дома трех человек

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно чествовали героя, который вынес из горящего дома трех человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в деревне Довнары Ивьевского района поступила в службу 101 поздним вечером 18 ноября. Горел частный дом, где помимо 32-летнего хозяина проживали его дедушка 1935 года рождения и дядя 1974 года рождения.

Местный житель Андрей Лисовский, возвращаясь с работы, обратил внимание на отблески пламени в окнах. Он подбежал к входной двери, открыл ее и, услышав крики о помощи, без колебаний бросился внутрь. Внутри было сильное задымление. На полу в коридоре он обнаружил мужчину - как позже выяснилось, находившегося в гостях. Андрей вытащил его на улицу и снова вернулся в дом. В дыму отыскал пенсионера и вынес его на свежий воздух. В коридоре он обнаружил еще одного мужчину и также спас его от гибели. Причиной пожара, как выяснилось позже, стало неосторожное курение.

"Поступок Андрея Лисовского - это пример высокого уровня гражданской ответственности и человеческого небезразличия", - отметил начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло. За мужество и героизм, проявленные при спасении людей, Андрею Лисовскому приказом МЧС назначена премия в размере Br4 тыс. Во время чествования отмечалось, что Андрей - многодетный отец, воспитывающий троих детей. Им есть кем гордиться и с кого брать пример.

"В 2017 году в Гродненской области на пожарах благодаря неравнодушным гражданам, соседям и односельчанам спасены 14 граждан. Эти люди не прошли мимо чужой беды и на деле проявили такие высокие человеческие качества, как мужество и отвага. И делали они это не ради славы, а потому что имеют большое сердце и просто не могли поступить иначе", - отметил Сергей Шпарло. От имени профессиональных спасателей он поблагодарил и поздравил с праздниками всех добровольцев, которые помогают в предупреждении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и профилактической работе.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС