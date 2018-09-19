19 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно для первоклассников поставили спектакль о дорожной безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Акцию проводят Госавтоинспекция и Гродненский областной театр кукол. Коллектив театра представил юным зрителям спектакль "Осторожно! Незнайка!". Детей в игровой форме обучают правилам дорожного движения. "На основе детективного сюжета актеры ярко и красочно демонстрируют сначала как не надо вести себя на дороге, а потом объясняют, как правильно действовать в дорожных ситуациях. В Гродно запланировано около 20 показов для первоклашек", - рассказали в управлении ГАИ УВД облисполкома. В дальнейшем, возможно, спектакль будет показан и в районах области.

В Гродненской области проводится профилактическая акция, направленная на повышение безопасности юных участников дорожного движения. Наряды ДПС несут службу у учебных заведений, внимание уделяется соблюдению правил перевозки детей и скоростного режима. На пешеходных переходах, где необходимо, организовано дежурство стопменов и дружинников.

Совместно с отделами и управлениями образований организован контроль использования детьми световозвращающих элементов. Большое внимание уделяется школьным автобусам. Проверяется и исправность техники, и физическое состояние водителей.-0-