13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно для впервые голосующей молодежи проведут интеллектуальную игру на тему выборов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Около 20 команд соберет 16 февраля в молодежном центре "Галактика" областная интеллектуальная игра Science Quiz. "Посвящена она в основном выборной кампании 2018 года. Поэтому большинство команд, представляющих районы области, будут сформированы из впервые голосующей студенческой и работающей молодежи. Кроме того, к участию приглашены команда кандидатов в депутаты, а также их доверенных лиц. В игре поучаствует команда Молодежного парламента, созданного при Гродненском областном Совете депутатов", - отметили в обкоме БРСМ. Пройдет игра в формате популярных у молодежи квизов. Она направлена не столько на глубокое знание, сколько на логику, умение быстро думать и ориентироваться.

Некоторые из туров будут посвящены выборной тематике как во всем мире, так и избирательной системе в Беларуси. Пройдут и так называемая медиаазбука, во время которой надо будет угадать загаданное на картинке, тематический музыкальный тур, посвященный песням патриотической направленности, а также скоростной блиц.

Серия молодежных интеллектуальных игр Science Quiz в Гродненской области стартовала в январе 2017 года. Первая из них была посвящена Году науки. Сейчас игры проводятся как минимум раз в квартал, посвящаются они наиболее важным и актуальным событиями и темам.

Перед игрой будет работать интерактивная площадка "#Молодежь решает". Здесь участники смогут разместить на интерактивной карте региона свои пожелания, инициативы, которые впоследствии передадут депутатам. К слову, встретятся с молодежью и действующие депутаты областного и городского советов. С их участием пройдет открытый диалог, посвященный выборам, важности участия в них каждого.-0-