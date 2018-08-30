В Гродно фирма несколько лет занималась охранной деятельностью без лицензии

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно частная фирма несколько лет занималась охранной деятельностью без лицензии, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.

Работники УДФР провели проверку частного унитарного предприятия Гродно, специализирующегося на монтаже, наладке и техническом обслуживании средств и систем охраны. Согласно уставу один из видов его деятельности - обеспечение безопасности юридических и физических лиц.

Установлено, что предприятие с января 2015 года работала без соответствующей лицензии на право охранной деятельности. Оно даже не обращалось в Департамент охраны за получением специального разрешения.

"По результатам работы и изъятым документам произведен расчет дохода, полученного фирмой за охранную деятельность без соответствующего разрешения. Он превысил Br9 тыс.", - сообщили в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.

По ч.1 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) в отношении 56-летнего директора предприятия возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование фактов противоправной деятельности.-0-