В Гродно фирма несколько лет занималась охранной деятельностью без лицензии

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно частная фирма несколько лет занималась охранной деятельностью без лицензии, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.
Работники УДФР провели проверку частного унитарного предприятия Гродно, специализирующегося на монтаже, наладке и техническом обслуживании средств и систем охраны. Согласно уставу один из видов его деятельности - обеспечение безопасности юридических и физических лиц.
Установлено, что предприятие с января 2015 года работала без соответствующей лицензии на право охранной деятельности. Оно даже не обращалось в Департамент охраны за получением специального разрешения.
"По результатам работы и изъятым документам произведен расчет дохода, полученного фирмой за охранную деятельность без соответствующего разрешения. Он превысил Br9 тыс.", - сообщили в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.
По ч.1 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) в отношении 56-летнего директора предприятия возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование фактов противоправной деятельности.-0-
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