5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно иностранцев из трех стран собрала Зимняя школа русского языка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Я. Купалы.

Сегодня на базе ГрГУ им. Я. Купалы начинаются занятия в третьей по счету Зимней школе русского языка для иностранных слушателей. Среди участников студенты из Института русистики Гданьского университета, с которым у кафедры языковой подготовки белорусских и иностранных граждан факультета довузовской подготовки налажены давние отношения. Также приехали за новыми знаниями студент из Германии и аспирант из Италии.

"Иностранных гостей ждут лекции по истории и культуре Беларуси, занятия "Караоке по-русски", кулинарное занятие "Белорусская кухня", экскурсии по Гродно с посещением одного из предприятий города, поездка в столицу Беларуси, мастер-классы и кинолектории. Кроме того, ежедневно иностранцы смогут практиковать русский язык со студентами Гродненского университета", - сообщили в пресс-службе ГрГУ им. Я. Купалы. Там подчеркнули, что иностранцы по окончании проекта, а продлятся занятия до 17 февраля, получат сертификат участника Зимней школы русского языка.

Впервые Зимняя школа русского языка прошла в 2016 году. Проект является продолжением Летней школы русского языка, которую впервые организовали в 2015 году. Сейчас обе школы успешно действуют при купаловском университете и ежегодно собирают десятки иностранцев, желающих изучать русский язык и знакомиться с уникальной культурой, традициями, природой и архитектурой Беларуси. Среди участников не только студенты и магистранты, но и аспиранты, профессоры, журналисты, инженеры, бизнесмены, сотрудники крупных европейских компаний и представители Европарламента. В разные годы русский язык в рамках летней и зимней школ изучали граждане Чехии, Словении, США, Великобритании, Бельгии, Германии, Ирака, Камеруна, Канады, Китая, Польши, Словакии, США, Франции, Японии, Бразилии, Испании, Италии, Пакистана и Швеции.

В октябре 2017 года впервые Гродненский государственный университет им. Я. Купалы организовывал Школу русского языка для граждан КНР. В течение двух недель русский язык изучали сотрудники Правительства, Корпорации по развитию автодорог, авиации и туризма, Департамента здравоохранения и Департамента коммерции провинции Ганьсу.-0-