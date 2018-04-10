В Гродно команды правоохранительных ведомств посоревнуются в интеллектуальной игре

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в интеллектуальной игре посоревнуются 11 апреля восемь команд, представляющих правоохранительные и силовые ведомства, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области Мария Лешик.

За стол сядут сборные УСК по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, областного управления МЧС, Гродненской пограничной группы, Гродненской региональной таможни, КГК Гродненской области, Западного оперативного командования, Департамента исполнения наказаний. Лучшего определят по итогам шести туров. Вопросов на специальные знания, касающихся профессий, не будет. Скорее, игрокам необходимо проявить не столько точные познания, сколько смекалку и умение логически мыслить. Брейн-ринг организован по инициативе УГКСЭ по Гродненской области в рамках проекта "Неделя эксперта", приуроченного к юбилею Государственного комитета судебных экспертиз.

"Запланировано проведение и других мероприятий, которые, надеемся, будут интересны широкому кругу людей. Так, 9 апреля начала работу фотовыставка работ экспертов и ветеранов службы, 10 апреля в торговом центре ОldCity откроется выставка о судебно-экспертной деятельности: запланированы танцевальный флешмоб и конкурсная программа, - сообщила Мария Лешик. - Во время Недели эксперта можно будет получить бесплатную консультацию по экспертизе сделкоспособности, посетить музей судебной медицины Гродненского медицинского университета".

Для студентов-правоведов организуют инсценировку судебного заседания. Доказательная база в нем будет построена на заключениях экспертов: судебно-медицинских, криминалистических. В учебных заведениях, организациях города эксперты выступят с лекциями на различные темы.

На 13 апреля запланировано открытие музейной экспозиции в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области.-0-