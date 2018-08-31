31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на остановках устанавливают мультимедийные экраны с расписанием общественного транспорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела размещения наружной рекламы проектного бюро управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Леонид Жук.

В центральной части города установлено 5 подобных экранов. Прорабатывается вопрос установки в ближайшее время еще 10 мультимедийных табло.

"Появятся они на остановочных пунктах на наиболее оживленных городских магистралях с наибольшим потоком общественного транспорта и пассажиров. Первое время экраны будут работать в тестовом режиме, на них планируется выводить актуальное расписание городского транспорта, а также наружную рекламу", - отметил Леонид Жук. В каком формате будет представлено расписание, решат по окончании тестирования. Ориентированы новые экраны не только на горожан, но и на туристов. На них будет информация о городских объектах, интересных местах.

В Гродно изучают опыт других городов. Развивать подобное направление в областном центре планируют и дальше.-0-