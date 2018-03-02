2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на уборке снега были задействованы свыше 60 единиц техники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центральной аварийной диспетчерской службе областного центра.

Сегодня продолжаются работы по очистке городских улиц от снега: сильный снегопад наблюдался вечером 1 марта, небольшой снег шел на протяжении суток.

"Работа ведется в штатном режиме. Ночью на уборку снега выходило свыше 60 единиц техники - тракторы, грейдеры, разбрасыватели песко-соляной смеси. Также задействованы в работе свыше 500 дворников", - отметили в центральной аварийной диспетчерской службе Гродно. Коммунальники плотно работают с другими службами города, в том числе ГАИ. Колонны уборочной техники двигались в сопровождении специальной техники. Водителей просят с понимание отнестись к работе коммунальных служб и не оставлять машины там, где это может помешать уборке снега.

Как отметили в Госавтоинспекции, серьезных проблем и всплеска аварийности на дорогах области снегопад не вызвал. Например, в Гродно за минувшие сутки зафиксировано 23 аварии. К счастью, люди в них пострадали. В Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что высота снежного покрова в Гродно 2 марта составила 6 см. Больше всего снега в регионе выпало в Новогрудке и Ошмянах, где толщина покрова составляет 21 и 20 см соответственно.-0-