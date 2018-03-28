В Гродно начал работу прибор автоматической фиксации нарушений правил парковки

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начал работу аппаратно-программный комплекс по автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств "ПаркРайт", сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"В прибор внесено 7 зон контроля, находящихся на улицах Горького, Карла Маркса, Пестрака, а также на бульваре Ленинского Комсомола. В дальнейшем количество "красных зон" будет увеличиваться", - отметили в управлении.

В ГАИ рассказали о принципе работы "ПаркРайта". Прибор, находящийся в движущейся машине, в автоматическом режиме фиксирует на фото и видео автомобиль, водитель которого игнорирует требования правил парковки и стоянки. Аппаратный комплекс распознает регистрационный номер ТС, а также фиксирует его координаты. Если через пять минут автомобиль-нарушитель находится там же, прибор сохраняет данные, которые в последующем передаются в центр обработки.

За нарушение правил парковки, зафиксированное в автоматическом режиме, владельцу легкового автомобиля грозит штраф в размере 1 базовой величины (1 БВ - Br24,5), собственнику же грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины либо прицепа придется уплатить штраф в размере 3 БВ.-0-