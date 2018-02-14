14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно появился панорамный лифт с видом на исторический центр, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый в городе панорамный лифт начал сегодня работу в торговом доме "Неман" в центре Гродно. Его пассажиры могут полюбоваться на виды исторической части областного центра, пока лифт доставляет их до 4-го этажа, где открылось новое кафе. Столики в нем расположены таким образом, чтобы клиенты смогли полюбоваться на крыши старинной застройки города с 20-метровой высоты. Воспользоваться лифтом могут все желающие, поездки на нем бесплатные.

Летом на крыше торгового дома "Неман" начнет работу первая в городе обзорная площадка. Ее площадь превысит 800 кв.м, это будет один из самых масштабных подобных проектов в стране. Стоимость работ по созданию новой обзорной площадки, устройству панорамного лифта, расширению площади кафе с панорамными видами составила около $500 тыс. Как отметили представители руководства ТД "Неман", решение вложить деньги в развитие было принято на фоне растущего интереса со стороны иностранных туристов к Гродно в целом и к историческому центру города в частности.

"Важно, что от идеи до запуска проекта прошло совсем немного времени. Мы получили объект, который способен стать одной из туристических изюминок, визитной карточкой Гродно", - отметил во время открытия председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что туристическая инфраструктура города будет развиваться и далее. В том числе за счет увеличения числа объектов сферы обслуживания: интерес к работе в этом направлении проявляют представители малого и среднего бизнеса.

К слову, летом в Гродно ожидается открытие еще одной обзорной площадки. Разместится она на берегу Немана по улице Дарвина, откуда открывается панорамный вид на основные городские достопримечательности. Работы здесь уже начались.-0-

Фото Леонида Щеглова