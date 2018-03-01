В Гродно пройдет областной фестиваль патриотической песни

1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей" пройдет сегодня в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском обкоме БРСМ.

Фестиваль проводится более 10 лет. Сегодня на сцене городского центра культуры выступят талантливые исполнители со всей Гродненской области. В финале конкурса примут участие более 30 человек - победители региональных этапов. "Это одаренные молодые люди, которых объединяет не только талант, но в первую очередь любовь к своей стране, активная гражданская позиция. Для многих ребят фестиваль - это уникальный способ проявить себя, встретить новых друзей и послушать хорошие песни", - отметили в обкоме БРСМ. Сольные исполнители, дуэты и вокальные группы исполнят песни о красоте белорусской земли, малой родине, композиции военных лет, а также современные патриотические песни.

Жюри оценит участников в номинациях "Солист-вокалист", "Дуэты, трио, вокальные группы" и "Profi". Самый яркий номер удостоится гран-при.

Во время фестиваля будут награждены победители областного этапа конкурса сочинений и стихов "Мая Беларусь. Мая будучыня" - школьники 5-11 классов. Лучшие работы прозвучат со сцены.

Организатором мероприятия выступает Гродненский областной комитет ОО "БРСМ".-0-