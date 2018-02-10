В Гродно пройдет военный парад с участием авиации

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 24 февраля пройдет военный парад с участием авиации. Об этом областной газете "Гродзенская праўда" сообщил заместитель командующего войсками по идеологической работе - начальник отдела идеологической работы Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, сообщает БЕЛТА.

Парад, в котором примет участие гродненский гарнизон, станет кульминацией целого комплекса мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Гости праздника увидят марш механизированной колонны и пролет военной авиации. В этот день на площади Тизенгауза можно будет ознакомиться с образцами техники и вооружения войск ЗОКа, а в парке им. Жилибера намечена обширная военно-спортивная и развлекательная программа.

Сейчас в воинских частях проводят встречи военнослужащих с ветеранами войны, ВС. Личный состав Гродненского гарнизона принимает участие в уроках мужества, которые проводятся в подшефных учебных заведениях. Также в частях планируются дни открытых дверей, во время которых можно будет ознакомиться с бытом и условиями для боевой подготовки военнослужащих.

23 февраля в Гродно пройдет торжественное собрание, посвященное 100-летию Вооруженных Сил. Также будут возложены венки и цветы к памятникам воинам, будет дан праздничный салют. -0-