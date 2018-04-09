В Гродно прощаются с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем пройдет сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском облисполкоме.

Известный спортсмен умер на 57-м году жизни 6 апреля 2018 года. Церемония прощания с Курловичем Александром Николаевичем начнется сегодня в 11.00 с отпевания в гродненском Свято-Покровском Кафедральном Соборе по улице Ожешко.

Затем гроб с телом покойного будет установлен в холле Ледового дворца, где с 12.00 до 15.00 попрощаться с легендарным спортсменом смогут коллеги по спорту, руководители белорусского спорта и друзья. В 14.30 начнется траурный митинг памяти. В последний путь печальный кортеж отправится в 15.00. Похоронят Александра Курловича на аллее почетных захоронений центрального городского кладбища по проспекту Космонавтов.

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович Известный спортсмен умер на 57-м году жизни. Кроме двух золотых олимпийских наград уроженец Гродно четырежды становился чемпионом мира.

Александр Курлович дважды завоевывал олимпийские золото в тяжелой атлетике, четырежды становился чемпионом мира. Двенадцать раз Александр Курлович устанавливал рекорды планеты. Он являлся членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики. Возглавлял представительство Национального олимпийского комитета в Гродненской области. Александр Курлович награжден орденом "Знак Почета". -0-