18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно провели первый турнир по стрельбе среди журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования среди представителей СМИ были организованы в честь 95-летнего юбилея БФСО "Динамо". В тире спортивно-стрелкового комплекса "Динамо" лучшего определяли из 9 команд, представляющих ведущие республиканские и региональные издания, телеканалы и интернет-ресурсы.

Соревновались журналисты в стрельбе из трех видов оружия: малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета и пневматического пистолета. В состав каждой из команд должны были входить мужчина и женщина. Впрочем, некоторые дружины, например БЕЛТА, были представлены лишь одним стрелком, так как девушек в гродненском корпункте сейчас нет. Поэтому в общем зачете команда информагентства оказалась вне призовых мест. Первенствовали же в первом турнире представители городского телерадиовещательного канала "Гродно Плюс".

Начальник отдела идеологической работы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко и журналист ОУИРП "Рэдакцыя газеты "Гродзенская праўда" Татьяна Кузнеченкова.

Журналист КУП "Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс" Иоланта Будило.

Журналисты "Newgrodno" Татьяна Пискун и Игорь Бубликов.

Журналист БЕЛТА Сергей Гаврицкий

Татьяна Пискун

"Мы активно взаимодействуем со средствами массовой информации, отмечаем их роль в продвижении спорта, здорового образа жизни, динамовского движения. Сегодня журналисты получили уникальный шанс побывать в роли тех, о ком они пишут, потренироваться в тире, где выросли олимпийские чемпионы Ирина Шилова и Константин Лукашик", - рассказал заместитель председателя Гродненской областной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения "БФСО "Динамо" Андрей Козич. До начала соревнований с участниками провели несколько тренировок и мастер-классов опытные тренеры.

Журналист БЕЛТА Сергей Гаврицкий

Журналист ОУИРП "Рэдакцыя газеты "Гродзенская праўда" Татьяна Кузнеченкова

Журналисты ОУИРП "Рэдакцыя газеты "Гродзенская праўда" Татьяна Кузнеченкова и Артем Турлай

Журналист "СБ. Беларусь Сегодня" Владимир Козырев

Спортивно-стрелковый комплекс "Динамо" в Гродно, оснащенный современным швейцарским оборудованием, является базой для подготовки национальной команды по пулевой стрельбе. Обучаются здесь и юные спортсмены, занимающиеся в СДЮШОР "Динамо". Потренироваться, проверить свои навыки, пройти курсы подготовки с профессиональными тренерами может любой желающий.

Организаторами турнира выступили Гродненская областная структура БФСО "Динамо" и УВД Гродненского облисполкома. Подобные соревнования в регионе планируют сделать традиционными.-0-

Фото Леонида Щеглова