В Гродно растет число зон автоматической фиксации нарушений правил парковки

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно увеличили количество зон автоматической фиксации нарушений правил парковки, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С 27 марта на улицах Гродно работает аппаратно-программный комплекс по автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств "ПаркРайт". В прибор первоначально было занесено 7 зон контроля находящихся на улицах Горького, Карла Маркса, Пестрака, а также на бульваре Ленинского Комсомола.

Со следующей недели, отметили в ГАИ региона, количество "красных зон" возрастет. К ним добавятся участки улиц Транспортной и Титова от пересечения с улицей Гагарина до улицы Советских Пограничников.

"Решение обусловлено тем, что на этих улицах размещается немало так называемых объектов тяготения населения. Нередки и нарекания граждан на нарушителей правил", - отметили в Госавтоинспекции. Со стороны ГАИ ранее инициировался вопрос расширения существующей парковки и строительства новой на улице Транспортной, однако он пока не решен.

В ГАИ рассказали о принципе работы "ПаркРайта". Прибор, находящийся в движущейся машине, в автоматическом режиме фиксирует на фото и видео автомобиль, водитель которого игнорирует требования правил парковки и стоянки. Аппаратный комплекс распознает регистрационный номер ТС, а также фиксирует его координаты. Если через пять минут автомобиль-нарушитель находится там же, прибор сохраняет данные, которые в последующем передаются в центр обработки.

За нарушение правил парковки, зафиксированное в автоматическом режиме, владельцу легкового автомобиля грозит штраф в размере 1 базовой величины (1 БВ - Br24,5), собственнику же грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины либо прицепа придется уплатить штраф в размере 3 БВ. "Письма счастья" за все время работы прибора в Гродно уже получили чуть более 400 автовладельцев.-0-