30 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разработан план развития велодвижения до 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома.

В областном центре создан координационный совет по обеспечению системы велосипедного движения. В первом его заседании приняли участие представители отделов горисполкома, всех городских служб, так или иначе задействованных в развитии велосипедной инфраструктуры, а также велосообществ из Гродно и Минска.

"Результатом работы стало появление концепции велодвижения в городе на 10 лет, а также плана развития на 2018-2020 годы. Велосипедистов в Гродно становится все больше, велосипед завоевывает популярность как мобильный, доступный, экологически чистый вид транспорта. Работа совета будет направлена на создание комфортных условий для велосипедистов из числа жителей города и его гостей", - отметили в отделе образования, спорта и туризма горисполкома. В частности, среди приоритетных задач на ближайшие три года расширение сети велопарковок, обеспечение безбарьерной среды через понижение бордюрного камня, проведение анализа и оценки велодвижения, учет велосипедной составляющей при реализации городских проектов.

"Благодаря работе совета мы сможем преодолеть некоторые недопонимания, возникающие ранее в оценке велосипеда как транспорта и необходимости развития инфраструктуры", - отметила председатель общественного объединения велосипедистов "ВелоГродно" Юлия Коледа. Она подчеркнула, что в результате взаимодействия городских служб и активистов ожидает более активного обустройства велодорожек в новых микрорайонах, а также вдоль дорог после их ремонта, создания велопереездов.-0-