В Гродно специальными стипендиями Белорусского фонда мира поощрены 55 молодых жителей региона

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 55 молодых жителей региона поощрены специальными стипендиями Белорусского фонда мира, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненском областном театре кукол чествовали самых талантливых представителей молодого поколения региона. В совместной акции Гродненского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира" и Гродненской областной организации ОО "Белая Русь" приняли участие 55 юных жителей со всех районов области. Каждому из них вручили специальную стипендию в размере 3 базовых величин (одна БВ составляет Br23).

"Традиции поощрения детей, добившихся наибольших успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной деятельности, учебе и общественной работе, уже 16 лет. Два раза в год по представлению районных отделов образования и районных отделений фонда в регионе выбираются 55 талантливых школьников, учащихся ссузов и вузов, которые поощряются денежной премией", - отметил председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира Иван Колбаско. Он подчеркнул, что за все время проведения акции стипендиатами стали свыше 1,5 тыс. человек. В этом году к акции присоединилась областная организация ОО "Белая Русь": в подарок собравшимся был представлен спектакль от кукольного театра.-0-