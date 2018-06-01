1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно торжественно открыли памятник князю Давыду Городенскому, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие памятника знаковой исторической фигуре стало одним из центральных мероприятий первого дня XII Республиканского фестиваля национальных культур, который проходит 1 и 2 июня в Гродно.

Во время церемонии

Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Жевняк

"Идею создания памятника в Гродно вынашивали не один год. Благодаря Гродненской епархии БПЦ, меценату, слаженной работе городских организаций и служб удалось открыть памятник. Это не просто еще одно украшение города - это дань памяти выдающемуся земляку. Символично, что установлен памятник неподалеку от городских замков, мест, где не раз принимались судьбоносные для белорусской и европейской истории решения", - отметил во время церемонии открытия председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что в Гродно сегодня есть порядка полутора десятков исторических личностей, память о которых можно было бы увековечить в монументальной форме. Памятники им планируют устанавливать к значимым датам и далее.

Изготовил памятник князю из цельного куска гранита мансуровского месторождения столичный скульптор Сергей Оганов. Он стал победителем конкурса эскизных проектов, который проводился в начале 2017 года. Заказчиком выступила Гродненская епархия БПЦ, все расходы взял на себя меценат.

Высота памятника с постаментом - около 4 м. Установлен он на перекрестке улиц Замковой и Давыда Городенского. Интересно, что для надписей на постаменте использовался специально разработанный шрифт.

Давыд Городенский (около 1283-1326) - каштелян гродненский, военачальник и государственный деятель ВКЛ. Он прославился как мужественный защитник Гродно. По одной из легенд, он похоронен у стен Коложской церкви.-0-

Фото Леонида Щеглова